شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي حاول فتح بقالة مقفلة لمدة 33 عام …لن تصدق ماالذي عثر عليه بداخلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مواطن مقطع فيديو استعرض خلاله محتويات بقالة مُغلقة لمدة 33 سنة منذ عام 1991 في الرياض. وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، المواطن يفتتح البقالة، وعثر بداخلها على بعض المنتجات التي مازالت في مكانها. وقال المواطن خلال الفيديو : “اليوم فتحنا بقالة مغلقة منذ عام 1991، شوفوا هذي الثلاجة”، وأظهر علبة تونة مدون عليها تاريخ إنتاج 1991https://twitter.com/hamza7674522671?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1754461223733674477%7Ctwgr%5E675b7e2ed502ffeaeed1864a2a8c460f1a571491%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F77272%2F.

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