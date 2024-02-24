البرلمان الألماني يوافق على المشاركة في مهمة "أسبيدس" الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

صدّق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ"، الجمعة، على مذكرة تسمح بمشاركة جنود ألمان في مهمة "أسبيدس" التي شكلها الاتحاد الأوروبي لحماية حركة الملاحة للسفن التجارية في البحر الأحمر.



ووافق 538 نائبًا على المذكرة فيما رفضها 31، وامتنع 4 نواب عن التصويت من مجمل الحاضرين.



وتنص المذكرة على مشاركة ألمانيا في المهمة بفرقاطة و700 جندي.



وكان مجلس الوزراء الألماني وافق في 16 فبراير/ شباط الحالي على المشاركة في المهمة.



والاثنين الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.



وأشار البيان إلى أن العمليات تشمل مضيقي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

