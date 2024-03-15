14 غارة أمريكية على الحديدة وحجة والحوثيون يهددون بتوسيع هجماتهم للمحيط الهندي

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت القوات الأمريكية والبريطانية، عدد من الضربات الجوية غربي اليمن، خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي أعلن الحوثيون اعتزامهم استهداف السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنع عبورها باتجاه رأس الرجاء الصالح.



أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة "أن القوات الامريكية والبريطانية شنت 14 غارة على الحديدة وحجة خلال ال 24 ساعة الماضية".



من جانبها قالت، هيئة عمليات التجارة البريطانية، أنها "تلقت إنذاراً عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن". ويعتقد أنه نتيجة هجوم حوثي استهدف إحدى السفن في البحر الأحمر.



ومساء أمس الخميس، أعلنت جماعة الحوثي اعتزامها، بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح، وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي - في خطاب تلفزيوني – " إن العمليات ستستمر وستمتد لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح".



وأعلن زعيم جماعة الحوثي أن 34 من عناصر الجماعة قتلوا منذ بدء العمليات التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.



واضطرت عدة شركات شحن عالمية إلى وقف عملياتها في البحر الأحمر أو تحويل مسارات عملياتها لتجنب ضربات الحوثيين. في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابرينا سينغ الخميس إن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة قوية، مشيرة إلى أن الضربات المستمرة منذ أسابيع لم تقوّض قدراتهم العسكرية.



وأضافت سينغ أن واشنطن ستواصل تنفيذ الضربات ضد الجماعة، مؤكدة ثقتها في الاستمرار بإضعاف قدراتهم. وتابعت أن جماعة الحوثي لا تزال قادرة على الوصول للأسلحة والقدرات والدعم من إيران، مؤكدة مواصلة العمل للتأكد من حماية السفن التجارية في البحر الأحمر.