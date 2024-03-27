"بلومبيرج": من هو القيادي الإيراني الذي يدير هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؟

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة بلومبيرج الأميركية، عن أن القائد الإيراني البارز، عبد الرضا شهلاي، هو الذي أدار أولى هجمات الحوثيين من داخل اليمن في أكتوبر/تشرين الأول".



وأشارت الصحيفة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"، إلى أن شهلاي القائد الفعلي لقوات الحوثيين الخاصة بالطائرات بدون طيار والصواريخ، وله خط تواصل مباشر مع زعيم الجماعة، وفقًا لأشخاص مطلعين.

نص التقرير:



اندفعت الطائرات المقاتلة ذات اللون الرمادي من طراز F / A-18 واحدة تلو الأخرى من على سطح السفينة الأمريكية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في حرارة صباح البحر الأحمر، في محاولة لمواجهة أحدث هجوم بدون طيار أطلقه الحوثيون.



وكانت الطائرات التي تبلغ قيمتها 56 مليون دولار جزءاً من عملية التحالف التي أبطلت الهجوم، وعادت بعد ساعات كما فعلت بشكل شبه يومي خلال الأشهر القليلة الماضية.



ومع ذلك، وعلى الرغم من كل العتاد الباهظ الثمن الذي ألقته الولايات المتحدة وحلفاؤها على جماعة الحوثيين من شمال غرب اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف الهجمات على سفن الشحن المدنية والسفن الحربية. ونتيجة لذلك، لا تزال أكبر شركات الشحن في العالم تتجنب إلى حد كبير المسار الذي كان يحمل ذات يوم 15% من التجارة العالمية.



إن نجاح الجماعة المتمردة المدعومة من إيران في إحباط أكثر الجيوش تطوراً في العالم هو أحدث انتكاسة لجهود واشنطن للحد من انتشار الصراع الإقليمي الذي بدأ في 7 أكتوبر.



وتشكل حملة الحوثيين، التي أودت بغرق أول سفينة مدنية لها في أوائل مارس/آذار وسقوط أول ضحاياها بعد فترة وجيزة، تهديداً متزايداً للاقتصاد العالمي. وقد انخفض عدد السفن المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بنحو 70% مقارنة ببداية ديسمبر/كانون الأول. وانخفض شحن الحاويات بنسبة 90% تقريبًا، كما توقفت ناقلات الغاز عن النقل تقريبًا.



يضيف الإبحار حول جنوب إفريقيا حوالي أسبوعين إلى الرحلة. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام تبلغ حوالي ضعف مستواها في العام السابق، وفقا لشركة دروري للشحن.



وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء عملية كبيرة لدوريات البحرية، أقر الأدميرال مارك ميجيز، قائد الأسطول، بأن الولايات المتحدة وحلفائها أمامهم المزيد من العمل للقيام به.



وقال وهو يقف على جسر الملاحة على متن السفينة أيزنهاور: "نعلم أننا قمنا بتخفيض بعض قدراتهم". ولكن مع استمرار داعمي الحوثيين في إيران في إرسال الأموال والأسلحة والمعلومات الاستخبارية - بما في ذلك من سفينة تجسس تبحر مئات الأميال من آيزنهاور خارج البحر الأحمر مباشرة - فإنه لن يتنبأ بموعد إنجاز المهمة.



ويشير إلى تباطؤ هجمات الحوثيين والتحول من الهجمات بصواريخ كروز إلى طائرات بدون طيار أقل خطورة كدليل على أن العملية تُرهق الجماعة. لكن هذا لم يكن مريحاً كثيراً لشركات الشحن.



قال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd AG، في مكالمة هاتفية هذا الشهر: "إنه وضع ثنائي تماماً". إما أن تكون آمنة لشعبنا أو لا تكون كذلك. وطالما أن الوضع غير آمن، فلن نرسل افرادنا عبر البحر الأحمر”.



وقال إنه يأمل أن تتراجع الاضطرابات في الأشهر القليلة المقبلة أو نحو ذلك، لكنه يقر بأن آخرين في هذا المجال يخشون أن تستمر حتى عام 2025. وتخلصت شركة بيع الملابس بالتجزئة' أبركرومبي آند فيتش 'مؤخرًا من توقعاتها بانخفاض تكاليف الشحن هذا العام، مشيرة إلى اضطرابات البحر الأحمر.



وفي الوقت نفسه، أبلغ الحوثيون الصين وروسيا أن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر دون خوف من الهجوم. ومع ذلك، ضرب الحوثيون ناقلة نفط صينية بصاروخ يوم السبت، وهو الهجوم الذي من الممكن أن يكون نتيجة خطأ في تحديد الهوية ويعكس أنه لا توجد سفن آمنة تمامًا.



وقال أحد المسؤولين الغربيين إن الحوثيين لديهم على الأرجح القدرة على مواصلة شن هجمات على السفن الأخرى بوتيرة قريبة من الوتيرة الحالية لعدة أشهر قادمة.



واعترف ميجيز بأن عدد الصواريخ التي كانت بحوزة الحوثيين في ترساناتهم في بداية الصراع كان بمثابة "نوع من الثقب الأسود بالنسبة للاستخبارات الأمريكية".



وفي الوقت نفسه، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران، التي بدونها لن يتمكن الحوثيون من مواصلة الهجمات لفترة طويلة، ترى أي سبب للتوقف. ولم تتأثر صادرات النفط الإيرانية لأنها تستخدم في الغالب طريقًا آخر. كذلك التحذيرات الأميركية لطهران لم تجدي نفعاً حتى الآن.



وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بصراحة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 7 مارس/آذار: "إن إيران لم ترتدع عن دعم الحوثيين. لا بد من فرض كلفة على إيران".



ومن خلال مجموعة من الشحنات البرية وعشرات السفن الشراعية الصغيرة التي تجوب البحار في المنطقة، تمر الإمدادات الإيرانية. كما أرسلت إيران مستشارين، بينهم متخصصون في زرع الألغام في البحر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.



وقال كوريلا إن الحوثيين "يجمعون كل شيء .إنهم لا ينشئون أنظمة ملاحة بالقصور الذاتي. ولا يصنعون محركات صواريخ باليستية متوسطة المدى. إنهم لا ينشئون مرحلة الفصل على هذه الصواريخ الباليستية متوسطة المدى أو صواريخ كروز المضادة للسفن.





شهلاي يدير هجمات الحوثيين



وكان القائد الإيراني البارز، عبد الرضا شهلاي، هو الذي أدار أولى هجمات الحوثيين من داخل اليمن في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لعدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات استخباراتية مباشرة من الأرض.



وعرضت الولايات المتحدة مبلغ 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن شهلائي المتهم بتدبير هجمات مميتة على أميركيين في المنطقة.وهو أيضًا القائد الفعلي لقوات الحوثيين الخاصة بالطائرات بدون طيار والصواريخ، وله خط تواصل مباشر مع زعيم الجماعة، وفقًا لأشخاص مطلعين .



يقول جويل رايبورن، وهو ضابط عسكري أمريكي سابق ودبلوماسي عمل على مواجهة إيران: "فيما يتعلق بإيران، فقد قام بعمل رائع، فلقد حول الحوثيين إلى هذا الوحش".



وكانت الولايات المتحدة حذرة بشأن مهاجمة خطوط الإمداد الإيرانية مباشرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع غير المستقر بالفعل في المنطقة. وذكرت شبكة NBC أن سفينة استخباراتية إيرانية تعرضت لهجوم إلكتروني أمريكي بسبب تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحوثيين.



وقال الأدميرال ميجيز إن سفينتين إيرانيتين تنشطان حاليا في المنطقة: سفينة استخباراتية تعمل قبالة سواحل جيبوتي منذ سنوات، وسفينة دعم.



وقال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، الذي تتمركز السفينة آيك تحت قيادته الآن: "نحن في مرحلة تتمتع فيها إيران بنفوذ، إن لم تكن سيطرة استراتيجية، على ثلاث من نقاط الاختناق الاقتصادية الرئيسية الست في العالم".



وتعترف إيران بدعم الحوثيين، لكنها تنفي أنها تسلحهم، وتقول إنهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم.



وهددت إيران واستخدمت القوة بنفسها، واستولت على شحنة نفط مرتبطة بالولايات المتحدة، وتعهدت بالانتقام إذا تعرضت سفنها للهجوم، وتدربت على "تحرير" السفن التجارية "التي اختطفها القراصنة" في تدريبات مشتركة مع روسيا والصين في خليج عمان .



وعلى الرغم من الضربات شبه اليومية على قواعدهم في اليمن، فقد حظي الحوثيون بالاهتمام العالمي الذي دفعهم إلى الصفوف الأمامية للمقاومة العربية للحرب الإسرائيلية في غزة وأظهروا قيمتهم لرعاتهم في طهران.



وقالت ميساء شجاع الدين، باحثة بارزة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث: "لقد أثبت الحوثيون أنهم لاعب إقليمي مهم وفعال، وإيران تخدم طموحاتهم السياسية".



وأجرت الجماعة مناورة لمواجهة هبوط محاكاة للقوات الأمريكية والبريطانية في اليمن هذا الشهر، وفقًا لوكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، مع تعهد القادة بصد أي هجوم.



ومن غير المرجح أن يحصلوا على هذه الفرصة، حيث يرفض الحلفاء حتى الآن أي حديث عن عملية في اليمن.



ولكن إذا نجحت إحدى الهجمات المنتظمة على السفن الحربية المتحالفة، وأسفرت عن مقتل قوات أجنبية، فمن المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى تكثيف ردها. وقد يكون المستوى التالي من التصعيد هو الهجمات التي تستهدف قادة الحوثيين، وفقًا لمسؤولين غربيين.



وقال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة أمور غير علنية، إن الولايات المتحدة تقف على الجانب الخطأ من منحنى التكلفة في حملتها. وقال المسؤول إن أمريكا قادرة على تحمل التكاليف، لكنها أصبحت باهظة الثمن.



وفي الوقت الراهن، تستمر لعبة القط والفأر المكلفة. وفي سفينة أيزنهاور، قال المسؤولون إن الحوثيين توقفوا عن استخدام طائراتهم بدون طيار للاستطلاع عالي المستوى بمجرد أن بدأ الحلفاء في استهدافهم. وبدلاً من ذلك، أطلقوا النار على ارتفاع منخفض عبر المياه لتجنب اكتشافهم ومهاجمة السفن المتحالفة مباشرة.



رداً على ذلك، لجأ الحلفاء إلى استخدام مقاتلات مثل طائرات F/A-18 لضرب الطائرات بدون طيار بصواريخ جو-جو، وإبقائها بعيدة عن السفن والحفاظ على الأسلحة باهظة الثمن التي استخدمتها للدفاع عن نفسها.



وقال الكابتن كولن برايس، المسؤول التنفيذي للسفينة:"هدفنا ليس خسارة في الأرواح. وأضاف"لم يكن هناك فقدان للمعدات.إنها مهمة لا تفشل."

