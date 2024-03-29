جمالك هيتوزن بالجرام.. استخدمي الفازلين والقرنفل بهذا الشكل وانتظري نتائج لا تخطر على البال

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماسك القرنفل مع الفازلين من أكثر الوصفات فاعلية لتفتيح البشرة، وتستخدم أيضاً في الترطيب، تستطيعي استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعياً، حتى تستطيعي تفتيح الجلد الداكن، والتخلص من مشاكل جفاف البشرة، وعيوب الجلد الميت، و سنتعرف في السطور الآتية على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة درجتين، وخطوات تنفيذ هذه الوصفة بمكوناتها الأساسية.

وصفة الفازلين والقرنفل للتفتيح

تحتاجين لبعض المكونات البسيطة لعمل هذا الكريم الطبيعي باستخدام القرنفل و الفازلين الطبي، وإليكم المقادير:

4 ملاعق كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون جيداً.

½ كوب من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة جل الصبار.

خطوات عمل الوصفة

يمكنك أن تقومي بتجهيز وصفة ممتازة تساعدك على تفتيح الجلد، والتخلص من عيوب البشرة مثل آثار الحبوب القديمة والتصبغات والتخلص من الكلف والنمش، وذلك بتحضير هذه الخليط الخلطة التي يمكن تجهيزها في المنزل للاستخدام الفوري كالتالي:

قومي أولا بوضع الفازلين في حمام مائي، حتى يصبح القوام سائل تماما.

اخلطي مسحوق القرنفل الناعم مع الفازلين السائل جيداً، وادمجي القرنفل مع الفازلين جيدا بالتقليب المستمر.

ضعي عليهم جل الصبار، وقلبي حتى يصبح خليط ناعم.

اضيفي الآن باقي المكونات، واخلطيهم جيداً.

احفظي الكريم في الثلاجة ليتماسك لحين الاستخدام.

خطوات استخدام الكريم

عند استخدام هذه الوصفة اتبعي ما يلي:

نظفي الوجه جيدا.

عند الاستخدام الفردي كمية مناسبة من الكريم على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

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