اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مُسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم -  
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن، في عمليات وصفتها بأنها "دفاع عن النفس".
 
وقالت في تحديث نشرته بمنصة إكس "استطاعت القوات (CENTCOM) تحديد وتدمير طائرتين بدون طيار (UAS) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضمن اجراء للدفاع عن النفس".
 
وأضاف "تم تحديد المسيّرة الاولى أثناء تحليقها فوق منطقة البحر الأحمر بينما تم تحديد الاخرى خلال عملية تحضيرها للأطلاق" لافتا "تبيّن أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا