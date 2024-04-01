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شاهد .. شاهد: زوجة فنان سعودي شهير تظهر بفيديو مسرب وهي تستعرض ملابسها في البيت.. جمالها وأناقتها أذهلت الجميع!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو يوثق احتفال منيرة العبدالله، زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان، ب “يوم التأسيس”.

ورغم أن الاحتفال ب يوم التأسيس كان الشهر الماضي، إلا أن العديد من الحسابات أعادت نشر الفيديو الذي ظهرت خلاله زوجة عبدالله السدحان وهي تستعرض إطلالتها، حيث ارتدت ملابس تراثية وإكسسورات تميزت بالبساطة.

وأبان الفيديو زوجة السدحان وهي تسير وتجلس داخل مكان تم إعداده وتجهيزه بديكورات تعكس مظاهر الحياة قديما خلال فترة التأسيس.

وفي نهاية الفيديو ارتدت زوجة السدحان البرقع وخرجت وهي تحمل حقيبة في يدها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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