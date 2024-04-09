ضُبطت أثناء تهريبها للحوثيين باليمن.. واشنطن تزوّد أوكرانيا بآلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تزويد أوكرانيا بآلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي ضبطتها سابقاً أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين في اليمن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، "في 4 أبريل 2024، نقلت الحكومة الأمريكية أكثر من 5000 بندقية AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 وأكثر من 500000 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية".



وأضافت في بيان على منصة إكس، أن هذا العتاد "سيكون كافياً لتجهيز واحدة من UKR BDE ببنادق أسلحة صغيرة. وستساعد هذه الأسلحة أوكرانيا في الدفاع ضد الغزو الروسي".



وأوضحت أن الحكومة الامريكية حصلت على ملكية هذه الذخائر في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.



وأشار البيان إلى أن هذه الأسلحة والذخائر تم الاستيلاء عليها من قبل البحرية الأمريكية وقوات دولية حليفة، أثناء محاولة تهريبها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216، خلال الفترة من 22 مايو 2021 إلى 15 فبراير 2023.



وجدد البيان التزام القيادة المركزية الأمريكية بالعمل مع حلفائها وشركائها لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض.



وأكد "أن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، فضلاً عن أمن شركائنا"، متعهداً بمواصلة بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها.

