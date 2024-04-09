أطلقته مليشيا الحوثي من البيضاء..سقوط صاروخ باليتسي في إحدى بلدات محافظة أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط صاروخ لمليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى بلدات محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وأكد سكان محليون، لـ "يمن شباب نت" إنهم سمعوا دوي انفجار قوي في إحدى بلدات مديرية لودر بمحافظة أبين، أعقبه تصاعد لأعمدة الدخان، اتضح لاحقاً أنه لصاروخ باليستي.



وقال السكان، إن الصاروخ سقط في أرض زراعية، وتسبب باشتعال حرائق في المكان، مشيرين إلى أنه لم يخلف أي إصابات بشرية.



ووفقا لمصادر عسكرية، فإن الصاروخ أطلقته مليشيا الحوثي من مواقع تمركزها في أطراف محافظة البيضاء وسط اليمن، بالتزامن مع استمرار هجماتهم على سفن الشحن في البحرالأحمر وخليج عدن.



وتأتي الحادثة بعد يومين من سقوط صاروخ بالستي آخر، لمليشيا الحوثي، في أطراف مدينة المخا الساحلية غربي مدينة تعز، تزامنا مع إعلان هيئة الطيران المدني عن استكمال جاهزية مطار المدينة لتسيير الرحلات.

