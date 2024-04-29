بلومبرج: السفن تطلق ملايين الأطنان الإضافية من انبعاثات الكربون لتجنب هجمات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وكالة بلومبيرج، الإثنين، عن أن السفن التي تسعى إلى تجنب الهجمات المستمرة التي يشنها المتمردون الحوثيون في منطقة البحر الأحمر تبعث ملايين الأطنان الإضافية من الكربون، مما يصعب مساع الشركات التي تستخدم الشحن البحري لتقليل التلوث عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.



وبدلاً من المرور عبر قناة السويس المصرية، تبحر مئات السفن منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو مسار يضيف أسبوعاً على الأقل إلى الرحلة بين جنوب آسيا وشمال أوروبا.



ووفقا للوكالة، أدى حرق الوقود الإضافي إلى ما يقرب من 13.6 مليون طن إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى الأشهر الأربعة الماضية - أي ما يعادل تلوث حوالي 9 ملايين سيارة خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير صادر عن شركة INVERTO الاستشارية، وهي شركة تابعة لمجموعة بوسطن الاستشارية.



وقال سوشانك أغاروال، من الشركة: "إن الانبعاثات الإضافية الناتجة عن هذه الأزمة ستزيد من البصمة الكربونية للشركات - مما يجعل من الصعب للغاية تحقيق أهدافها الصافية الصفرية".



وأوضح بأنه "ولتحقيق هذه الأهداف، ستحتاج الشركات إما إلى تقليل الانبعاثات في أماكن أخرى في سلاسل التوريد الخاصة بها أو الاستثمار في المزيد من مبادرات تعويض الكربون - وكلاهما يمكن أن يكون مكلفًا للغاية."



وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الانبعاثات الإضافية تمثل جزءًا صغيرًا مما تطلقه صناعة الشحن - التي تنقل 80٪ من التجارة العالمية - إلى الغلاف الجوي كل عام.



وتعمل المنظمة العالمية للقطاع، وهي المنظمة البحرية الدولية، على فرض أول ضريبة عالمية على الكربون، على الرغم من أنه من غير المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2027. وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.



ويركز تقرير منفصل صادر عن شركة Xeneta، وهي شركة لتحليلات الشحن مقرها أوسلو، بشكل خاص على شحن الحاويات وأظهر أن انبعاثات الكربون التي تبحر من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ارتفعت بنسبة 63٪ في الربع الأخير مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.



ووصل مؤشر Xeneta and Marine Benchmark لانبعاثات الكربون، وهو مقياس لانبعاثات الكربون لكل طن من البضائع المنقولة على طول أفضل 13 ممرًا تجاريًا في العالم، إلى أعلى مستوى له في الربع الأول في السجلات التي تعود إلى عام 2018.



وقالت إميلي ستوسبول، محللة السوق في شركة زينيتا: "تُبحر السفن أيضًا بسرعات أعلى في محاولة لتعويض الوقت بسبب المسافات الأطول، مما يؤدي مرة أخرى إلى حرق المزيد من الكربون".



ووفقًا لبيانات من شركة كلاركسون لخدمات الأبحاث المحدودة، قفز متوسط ​​سرعة أكبر سفن الحاويات في العالم إلى أكثر من 16 عقدة بعد تكثيف هجمات البحر الأحمر وبدء عمليات تحويل الشحن الجماعي في منتصف ديسمبر، مقارنة بسرعات أقل من 15 عقدة في وقت سابق من ذلك الشهر.



ويستند حساب التسعة ملايين سيارة إلى تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية لسيارة ركاب نموذجية. وقال التقرير إنه باستخدام تقديرات وكالة الطاقة الدولية لعام من الانبعاثات، فإن 13.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تعادل انبعاثات 13.6 مليون سيارة ركاب على مدى أربعة أشهر.

ترجمة: يمن شباب نت