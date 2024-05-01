فايننشال تايمز: خبراء بحريون يحذرون من توسع تهديد الحوثيين ضد السفن إلى المحيط الهندي

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مسؤولون وخبراء بحريون من أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن يهددون السفن التجارية على بعد مئات الأميال في المحيط الهندي بعد أن ضربوا سفينة حاويات خارج البحر الأحمر الأسبوع الماضي.



وجاء الهجوم بطائرات بدون طيار على السفينة MSC Orion ليلة 26 أبريل/نيسان في أعقاب تهديد الحوثيين في مارس/آذار بتوسيع هجماتهم إلى المحيط الهندي، بما في ذلك السفن التجارية المبحرة بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح.



وقد تحولت العديد من شركات الشحن إلى هذا الطريق الأطول لتجنب هجمات الحوثيين على مداخل قناة السويس في البحر الأحمر وخليج عدن.



ووفق الصحيفة البريطانية، يوسع الهجوم الذي شنته الجماعة على سفينة MSC Orion المنطقة البحرية المعرضة للخطر من حملة الحوثيين ضد السفن الغربية إلى منطقة كبيرة لم تتأثر سابقًا في شمال غرب المحيط الهندي.



وتوقع جاكوب لارسن، مدير السلامة والأمن البحري في بيمكو، وهي جمعية كبيرة لأصحاب السفن، أن تقوم بعض شركات الشحن بإعادة توجيه السفن بعيدًا عن اليمن لتجنب التهديد المتزايد.



وقال: “من المحتمل أن يتم توجيه بعض السفن – خاصة تلك التي لها صلات بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة – بعيدًا عن التهديد”.



وتعرضت السفينة MSC Orion، المملوكة لشركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC)، ومقرها جنيف، والمشغلة لأكبر أسطول من سفن الحاويات في العالم، لهجوم بطائرة بدون طيار على بعد ما بين 300 و400 ميل بحري جنوب شرق القرن الأفريقي، وفقًا لما ذكره مكتب العمليات التجارية البريطاني بدبي.



وبينما يزعم الحوثيون أنهم استهدفوا أو ضربوا سفنًا أخرى في المحيط الهندي في الأسابيع الأخيرة، كان الهجوم على سفينة MSC Orion هو الأول الذي تعترف به إحدى المنظمات الدولية التي تعمل على حماية الممرات البحرية الحيوية في المنطقة ضد القرصنة والتهديدات العسكرية.



والسفينة هي سفينة شقيقة للسفينة MSC Aries، التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في 13 أبريل/نيسان في مضيق هرمز، وكانت تشغل نفس خدمة "هيمالايا اكسبرس" بين أوروبا والموانئ في سريلانكا والهند.



وأشارت تقارير صحفية متخصصة في مجال الشحن إلى أن شركة MSC كانت توجه السفن للتوقف في ميناء صلالة في عمان، بدلاً من الموانئ الواقعة داخل الخليج، لتجنب الإبحار عبر إيران.



وأظهرت خدمة تتبع السفن Marine Traffic أن السفينة MSC Orion كانت في طريقها إلى صلالة عندما تعرضت للهجوم. ولم تستجب MSC لطلب التعليق.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن السفينة MSC Orion وطاقمها بخير ويواصلون طريقهم إلى ميناء الاتصال التالي. وقالت نشرة من مركز المعلومات البحرية المشتركة، وهي منظمة دولية تشارك المعلومات حول التهديدات في المنطقة، إنه تم العثور على حطام من مركبة جوية بدون طيار – على متن السفينة، التي تعرضت لأضرار طفيفة فقط.



انخفض تواتر وشدة ضربات الحوثيين بعد انسحاب سفينة بهشاد في أوائل أبريل/نيسان إلى إيران ، وهي سفينة مملوكة لإيران يُنسب إليها الفضل على نطاق واسع في تزويد الحوثيين بالمعلومات الاستخبارية ومعلومات الاستهداف. وكانت بهشاد قد أمضت ثلاث سنوات في البحر الأحمر وخليج عدن قبالة سواحل اليمن.



وبالإضافة إلى هجوم سفينة MSC Orion، ضرب الحوثيون أيضًا يوم الجمعة ناقلة النفط اندروميدا ستار ،وهي ناقلة نفط تبحر عبر البحر الأحمر.



وحذرت نشرة صدرت في أعقاب هجوم MSC Orion من شركة EOS Risk، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، العملاء من أن الطائرات الحوثية بدون طيار يصل مداها إلى 2000 كيلومتر من قواعد الجماعة في مدن مثل الحديدة، على ساحل البحر الأحمر اليمني.



وكانت شركة MSC هدفًا للعديد من الهجمات التي شنتها مجموعات مرتبطة بإيران في الأشهر الأخيرة - وهو استهداف أرجعه البعض إلى روابط الشركة بإسرائيل.



وقال جون جاهاجان، رئيس شركة Sedna Global، المتخصصة في المخاطر البحرية، إنه "من المحتمل جدًا" أن إيران دعمت الهجوم على سفينة MSC Orion، نظرًا للمسافة من اليمن وافتقار الحوثيين إلى قدرة المراقبة البحرية.

