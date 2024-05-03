الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث مُسيّرات تابعة للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تدمير ثلاث طائرات من دون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس "في يوم 2 مايو/آيار 2024 حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في التصدي وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".



وأضافت "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.



وكانت وسائل إعلام حوثية تحدثت مساء أمس الخميس، عن وقوع خمس غارات جوية (أمريكية ـ بريطانية) على مطار الحديدة (غربي البلاد).

