بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المختطفين في المعتقلات اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى إطلاق سراح الصحفيين المختطفين في مختلف السجون اليمنية.



جاء ذلك في بيان لها على منصة إكس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الـ 2 من مايو من كل عام.



وقالت البعثة "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام حرية الإعلام في اليمن في جميع الأوقات"، مؤكدة التزامها "بدعم إعلام حر وحيوي في اليمن".



وأضافت "ينبغي إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين دون تأخير".



وأشارت إلى أن "العاملون في مجال الإعلام يواجهون تحديات هائلة في جميع أنحاء اليمن، فهم يعملون في بيئة مليئة بالتحديات بشكل خاص ويهيمن عليها العنف والرقابة".



ولفتت البعثة في هذا السياق إلى تقرير مراسلون بلاحدود للعام الماضي، الذي وضع اليمن في المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.



يُشار إلى أنه لايزال 6 صحفيين يمنيين في المعتقلات منهم ثلاثة لدى مليشيا الحوثيين بصنعاء (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني)، وصحفيين اثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن (أحمد ماهر، وناصح شاكر)، فيما لايزال مصير (محمد قائد المقري) غامضاً منذ اختطافه من قبل تنظيم القاعدة بحضرموت في العام 2015م.

