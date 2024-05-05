الحديدة.. المحافظ يوجّه بتشكيل خلية لمواجهة الأمراض الوبائية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، بسرعة تشكيل خلية لمواجهة تفشي الأمراض الوبائية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوقائية والعلاجية الصحية.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع عقده، الأحد، بمدينة الخوخة، بحضور مدير مكتب الصحة الدكتور علي الأهدل، ومسؤول الصحة بمنظمة اليونيسيف في اليمن الدكتور وائل الحاج، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لقطاع الصحة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد المحافظ أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي.. مجددًا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات للمنظمات للقيام بدورها في التخفيف من معاناة المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة.

واستعرض الاجتماع، الوضع الوبائي لحالات الدفتيريا والحصبة والكوليرا، في المناطق المحررة بالمحافظة، واماكن ظهور الحالات ومناطق تركزها والتدخلات التي تمت لاحتوائها، وتدخل الشركاء لدعم برامج الرعاية الصحية الاولية بعدد من المراكز والوحدات الصحية، وتقييم وضع النازحين واحتياجاتهم واماكن تواجدهم وامكانيات التدخلات الداعمة لهم في القطاع الصحي.