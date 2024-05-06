شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشيد بالعلاقات المتينة بين بلادنا وجمهورية الهند والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتينة بين بلادنا وجمهورية الهند الصديقة، جاء ذلك لدى استقباله اليوم الإثنين، الملحق العسكري في السفارة الهندية لدى بلادنا العقيد جورتيج سينج جريوال.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين بلادنا وجمهورية الهند الصديقة وسُبل تعزيزها، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين عدن ونيودلهي بما يخدم مصالح مواطني البلدين الصديقين.

واطّلع الرئيس الزّبيدي خلال اللقاء من العقيد جريوال إلى الجهود التي تبذلها سفارة جمهورية الهند في بلادنا لتسهيل معاملات المرضى والمسافرين والطلاب المبتعثين إلى جمهورية الهند في الحصول على التأشيرات، من خلال المخيم الذي دشنته السفارة في العاصمة عدن يوم أمس الأول لتخليص المعاملات وحل الإشكاليات التي تواجه المواطنين الراغبين بالسفر إلى الهند.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب العسكرية والأمنية من خلال زيادة عدد المنح المُقدمة من جمهورية الهند الصديقة لرفع قدرات الكوادر الأمنية والعسكرية، والكوادر المدربة في القطاعات الحكومية الأخرى، وبهذا السياق أثنى الرئيس القائد على الدعم الكبير الذي تقدمه جمهورية الهند لبلادنا في مجال التأهيل والتدريب ودعم قطاعي الصحة والتعليم.

من جانبه جدد الملحق العسكري في السفارة الهندية موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعدادها مضاعفة الدعم الإنساني المقدم لبلادنا في مختلف المجالات.

حضر اللقاء اللواء كمال همشري مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنيس الشرفي نائب رئيس هيئة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس.