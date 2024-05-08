إحباط تهريب أجهزة خاصة بالطيران المسير في جمرك صرفيت بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية، ضبط ومصادرة 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسير، في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان شرقي البلاد.



وقالت المصلحة في بيان عبر صفحتها بالفيسبوك، إن موظفيها جمرك صرفيت بمحافظة المهرة تمكنوا بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٧٨ جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسير كانت مخفية في جيوب سيارة انوفا تويوتا.



وأوضح البيان، أن القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية أفاد بأن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المسير حيث تجعلها مقاوم للتشويش بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الجي بي اس.



ونقل عن مدير عام جمرك صرفيت أحمد باكريت قوله، أن هذه الضبطية كانت نتاجا للتدريب والتأهيل الذي تلقاه موظفي الجمرك خلال الفترة الماضية إضافة الى التعاون مع الجهات الأمنية العاملة داخل المنفذ.



وفي فترات متفرقة تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة من إحباط محاولات عديدة لتهريب معدات عسكرية وأجهزة اتصالات وغيرها من المعدات يرجح أنها كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.

