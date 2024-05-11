لأول مرة.. وزير يمني يتفقد موقع سفينة "روبيمار" الغارقة في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم السبت، موقع غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر في أول زيارة حكومية، منذ غرقها إثر هجوم لمليشيات الحوثي في مارس الماضي.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الزيارة تهدف لتقييم الوضع والمراقبة عن كثب ما إذا كانت شحنات المبيدات والأسمدة غير العضوية على متن السفينة قد بدأت بالتسرب إلى المياه.



ونقلت عن الوزير الشرجبي من موقع غرق السفينة قوله، "نحن هنا اليوم للتأكد من خلو محيط السفينة والسواحل من أي تلوث قد ينجم عن تسرب شحنات الأسمدة من السفينة الغارقة".



وأضاف، "نُراقب الوضع عن كثب ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لاحتواء حدوث أي تلوث بيئي في المنطقة".



وفي 3 مارس /آذار الماضي ، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر، محذرة من مخاطر بيئية محتملة في حال تسرب 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها السفينة.

