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ردا على مزاعم الحوثي بفتح طريق البيضاء - الجوبة.. - السلطة المحلية بمأرب: جميع الطرقات من جانبنا مفتوحة منذ فبراير الماضي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، السبت، أن الطرقات من جانب المحافظة مفتوحة من تاريخ 22 فبرابر 2044، وذلك بعد الحديث عن وساطة محلية لفتح طريق البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب قوله، "طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، قيام بعض الوسطاء المحليين بالحديث عن فتح طريق مأرب البيضاء".

وأوضح المصدر، أن جميع الطرقات من جانب محافظة مأرب مفتوحة منذ قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ومعه رئيس هيئة الأركان العامة بفتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) وتوجيهه بفتح جميع الطرقات الأخرى من ذلك التاريخ للتخفيف عن المواطنين من عناء الطرق البديلة والمرهقة.

وأضاف: "نستغرب تأخر الحوثي كل هذه المدة للتعاطي مع مبادرة فتح الطرقات رغم ما تمثله من أولوية ملحة للمسافرين وحياة الناس".

وشدد "على أهمية قيام قيادة مليشيات الحوثي ممن يمتلك القرار الفعلي بالإعلان عن فتح الطريق بشكل رسمي وواضح، وتحمل مسؤولياتهم لما من شأنه إلزام مجاميعهم بوقف إطلاق النار على امتداد الطريق وإثبات جديتهم بهذا الخصوص".

وجددت السلطة المحلية تأكيدها على فتح جميع الطرقات كحق أصيل للمواطن اليمني في كل المحافظات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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