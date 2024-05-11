الفريق بن عزيز يشدد على أهمية التخصصات العسكرية النوعيّة في معركة استعادة الدولة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، رئيس المجلس الأعلى للكليات، الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز، أهمية التخصصات النوعية في المعركة القادمة لاستعادة الدولة من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك في كلمته السبت، خلال المؤتمر التحليلي النصف سنوي للمرحلة الأولى من العام التدريبي 2023-2024 بكلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مارب، تحت شعار "الانضباط والتعليم أساس بناء القوات المسلحة"، مشددا على كادر الكلية وكافة منتسبيها إجادة استخدام هذه التخصصات.

وحسب وكالة سبأ، فقد عبّر رئيس الأركان عن سعادته بهذا المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة بكلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب.. مثمناً جهود قيادة الكلية ومنتسبيها في بناء القوات المسلحة ووصولًا إلى هذا المستوى المتقدم من النجاح.

ولفت إلى مميزات هذه الدفعة (34) بكلية الطيران والدفاع الجوي التي شملت كافة محافظات الجمهورية في إطار بناء القوات المسلحة على أسس وطنية.

وثمن منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، شهداء وجرحى القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية "وسام الشجاعة". وقال إن هذا من شأنه دفع معنويات الجميع للأمام لإنجاز المهام الوطنية.

كما ثمّن رئيس الأركان تكريم القيادة السياسية للقادة القادة العسكريين والأمنيين المناضلين وعلى رأسهم الأبطال الفريق الركن محمود الصبيحي، والفريق ناصر منصور هادي والفريق فيصل رجب، وكذا المناضل السياسي محمد قحطان، بأوسمة الجمهورية "26 سبتمبر".. معتبراً هذا تكريماً لكل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقوى الوطنية المساندة للدولة.

من جانبه، أوضح مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد البحش، أن هذا المؤتمر يأتي تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الكلية واختتام المرحلة الأولى من العام التدريبي الجاري.

وأكد اللواء البحش، أن الشعب اليمني يعول على مخرجات هذا الصرح العلمي من العسكريين الذين يحملون هم الوطن ويحافظون على المكتسبات والثوابت الوطنية.

من جانبه أوضح نائب مدير كلية الطيران والدفاع الجوي، رئيس المؤتمر، اللواء الركن محسن البكري، أنه المؤتمر يهدف لتقييم الجوانب الإدارية والتعليمية والانضباطية، وتقييم إنجازات المرحلة الأولى من الأعمال وفق لوائح وأنظمة كلية الطيران والدفاع الجوي.

وأضاف، أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى مناقشة تطوير المناهج والمراجع الدراسية، ومراجعة الخطط المرسومة خلال الفترة السابقة، ومتابعة تنفيذ اللائحة التنظيمية وإيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات خلال المرحلة السابقة.