مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف بصاروخ باليستي القرى الأهلة بالسكان في مديرية الوادي

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي، مساء السبت، بصاروخ باليستي، القرى الأهلة بالسكان بمحافظة مأرب، جنوب شرق البلاد.

وحسب موقع محافظة مأرب الناطق باسم السلطة المحلية بالمحافظة على منصة "إكس"، فقد أكد "استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخ باليستي القرى الآهلة بالسكان في مديرية الوادي".

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل اضافية بشأن ضحايا هذا الاستهداف.

وبين كل فترة وأخرى تستهدف مليشيا الحوثي القرى السكنية والمدنية وذلك في اطار التصعيد الذي تقوم به في عدد من الجبهات رغم استمرار الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين.