حضرموت.. احتجاجات ليلية غاضبة بـ"المكلا" تنديدًا بانقطاع التيار الكهربي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء السبت، احتجاجات ليلية، وأعمال شغب؛ تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مواطنين أقدموا على إغلاق الطرق في منطقة "الديس" بمدينة المكلا، وإشعال النيران في إطارات السيارات التالفة، تنديداً بانقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة.

وذكرت المصادر، أن الاحتجاجات التي تسببّت بعرقلة حركة السير، جاءت بغرض الضغط على السلطة المحلية للاستجابة لمطالب المواطنين بمعالجة وضع الكهرباء.

يشار إلى أن ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة المكلا بحضرموت، وصلت الأسبوع الفائت إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم.

وتشهد المحافظات الساحلية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وعدم تزويد محطات التوليد بالوقود الكافية.