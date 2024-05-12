شكرا لبحثكم عن خبر مقتل طفلة في هجوم مسيرات حوثية في حيفان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتلت طفلة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزلها في مديرية حيفان جنوبي تعز. وافادت مصادر محلية ان مليشيا استهدفت صباح اليوم منازل المواطنين بطائرة درون مسيرة حيث تعرض منزل المواطن الظليمي بقرية المفاليس حيفان للقصف ما أسفر عن مقتل طفلته سنه ونصف. ويأتي الهجوم عقب محاولات تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي الإيرانية، تصدت له قوات درع الوطن التي تسلمت الجبهه المحاذية لمديرية طور الباحه شمالي محافظة لحج خلال الأيام القليلة الماضية موقعة قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

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