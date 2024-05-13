إب.. مليشيا الحوثي تعيد تموضع منصات إطلاق صواريخها استعدادًا لحرب جديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر إعلامية عن تحركات تقوم بها مليشيا الحوثي لإعادة تموضع منصات إطلاق صواريخها، استعدادا لخوض حرب جديدة، ورفض التهدئة وخطة السلام الأممية.

وفي هذا الصدد، قالت المصادر، إن مليشيا الحوثي تسللت إلى أعلى قمة في جبل نهرة في مديرية حبيش، بمحافظة إب، واستحدثت موقعا عسكرية فيه دون علم الأهالي.

وحسب المصادر، فإن الإهالي قاموا بالاشتباك مع المسلحين الحوثيين، ما أدى إلى مقتل قيادي حوثي من القوى الصاروخية، قبل أن تقوم باختطاف عدد من الأهالي وايداعهم السجن.

وأكدت المصادر، أن الموقع المستحدث لمليشيا الحوثي يقع في مرتفع استراتيجي يطل على البحر الأحمر وتحديدًا مدينة الحديدة وسواحلها الممتدة.

وتأتي التحركات الحوثية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واقتراب الوضع الإنساني في اليمن من حافة المجاعة.