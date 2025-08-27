شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الفنية للموازنة تناقش السياسات العامة لمشروع إعداد موازنة الدولة 2026م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقشت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2026م، اليوم، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير المالية، رئيس اللجنة هاني وهاب، السياسات العامة لمشروع إعداد موازنة الدولة.

كما جرى خلال الاجتماع، التطرق إلى تحديد الأولويات الوطنية للإنفاق، ومحددات وأسس وقواعد وإرشادات إعداد الموازنة، وكذا استعراض أسس تقديرات الإطار العام للموازنة والتحديات والصعوبات والموقف الأولي للإطار العام للموازنة.

وقال نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية للموازنة " في ظل التحديات والصعوبات وتراجع الموارد العامة وزيادة الطلب على الإنفاق، فإن القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد أصبحت أكثر صعوبة، وهذا يتطلب اتخاذ العديد من السياسات الهادفة إلى حشد وتنمية الإيرادات، وبما يمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها".