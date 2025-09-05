شكرا لقرائتكم خبر عن الشوافي: خسوف كلي للقمر في سماء اليمن بهذا التوقيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن موعد حدوث خسوف كلي للقمر في سماء اليمن.

وأكد الشوافي أن الخسوف الكلي سيُشاهدهُ كامل الوطن العربي مساء الأحد القادم، ومن الأربع القارات آسيا، أستراليا، إفريقيا وأوروبا، بشكل أوسع.

ونشر الشوافي على حسابه فيس بوك، مواقيت الخسوف بتوقيت اليمن (UTC+3) كالتالي:-

● يبدا الخسوف الجزئي الساعة 7:27م

● يبدا الخسوف الكلي الساعة 8:30م

● ذروة الخسوف الساعة 9:11م

● ينتهي الخسوف الكلي الساعة 9:52م

● ينتهي الخسوف الجزئي الساعة 10:56م

وأفاد الفلكي اليمني بأنه "يسبق ويلحق تلك المراحل مرحلة شبه الظل لم يتم الاشارة لها كونه لا يتم حجب ضوء الشمس كاملا فيها وانما هي مرحلة تسبق الخسوف الجزئي بحدود ساعة ينخفض فيها ضوء القمر تدريجيا بشكل بسيط ثم تستمر بعد انتهاء الخسوف الجزئي بحدود ساعة ولا يلاحظ تلك المرحلة الا الممارسون في مشاهدة القمر".