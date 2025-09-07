شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة جديدة للحوثيين...الجيش يُعلن تفاصيل ساعة حاسمة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أربعة من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، مصرعهم، اليوم السبت، إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري ميداني أن مجاميع من المليشيات الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية استراتيجية في تبتي "كارم" و"السوداء"، في إطار محاولات متكررة لاختراق خطوط الدفاعات وفرض واقع ميداني جديد في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من قوات الجيش الوطني، المتمركزة في الجبهة، تمكنت من رصد محاولة التسلل في وقت مبكر، وتعاملت معها بحزم ودقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة محدودة استمرت لفترة قصيرة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش نجحت في صد الهجوم ودفع العناصر المتسللة إلى التراجع والفرار باتجاه مواقعها السابقة، بعد أن كبدتها خسائر بشرية مؤكدة تُقدّر بأربعة قتلى على الأقل، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المليشيات.

ولفت إلى أن المواجهات لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف قوات الجيش، مشيداً بالجاهزية القتالية واليقظة العالية التي أبدتها الوحدات العسكرية، والتي ساهمت بشكل مباشر في إفشال المحاولة الحوثية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد متزايد من قبل المليشيات الحوثية في جبهات محافظة تعز، التي تشهد توتراً ميدانياً متصاعداً رغم الدعوات المتكررة إلى وقف إطلاق النار واحترام الهدنة الإنسانية.

وتُعد جبهة الكريفات واحدة من أكثر الجبهات نشاطاً عسكرياً في تعز، حيث تشهد مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والمليشيات الحوثية، التي تواصل محاولاتها العدوانية للسيطرة على مواقع استراتيجية، في محاولة لإرباك الخطوط الدفاعية وفرض الحصار على المدينة.

وفي السياق، جدد الجيش الوطني التزامه بالدفاع عن الأرض والمواطنين، وتحذيره من أي محاولات لاستهداف المدنيين أو تقويض الاستقرار في المحافظة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على المليشيات لوقف عدوانها المستمر واحترام قرارات السلام.