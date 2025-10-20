شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. قرار تعيين جديد في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الاثنين، القرار الإداري رقم (56) لسنة 2025م، والذي تضمّن تكليف الأخ حسن سالم بالهبيب القرزي بمهام منصب مدير عام مديرية غيل بن يمين، خلفًا للإدارة السابقة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة المحافظة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحديث القيادات المحلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

وقد عُرف عن الأخ حسن سالم بالهبيب القرزي تميّزه بالكفاءة والنزاهة، وخبرته الميدانية في العمل المحلي، ما يجعله خيارًا مناسبًا لقيادة المديرية خلال هذه المرحلة التي تشهد تركيزًا متزايدًا على التنمية المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن تكليف القرزي يُعد خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في غيل بن يمين، والتي تُعد من المديريات ذات الأهمية الاستراتيجية والزراعية في ساحل حضرموت، وتشهد في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل السلطة المحلية لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات البلدية والصحية والتعليمية.

وقد وجّه المحافظ بن ماضي في القرار جميع الجهات المعنية بالتعاون مع المدير العام الجديد لضمان انسيابية العمل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مؤكّدًا أن أبواب ديوان المحافظة مفتوحة لدعم المديريات وتمكين قياداتها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية.

يُذكر أن محافظة حضرموت تشهد سلسلة من التعيينات والقرارات الإدارية في الفترة الأخيرة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى المديريات، بما يخدم مصلحة المواطن ويدعم جهود التنمية المستدامة في ربوع المحافظة.