جامعة حضرموت تختتم فعاليات "أسبوع التطوير الأكاديمي" بنجاح لافت وتطلق حزمة مشاريع تطويرية شاملة

جامعة حضرموت تختتم فعاليات "أسبوع التطوير الأكاديمي" بنجاح لافت وتطلع حزمة مشاريع تطويرية شاملة

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت/ إعلام الجامعة

اختُتمت، صباح اليوم الخميس، فعاليات "أسبوع التطوير الأكاديمي" بجامعة حضرموت، والذي نُظِّم تحت شعار "دفعًا نحو التميز والجودة وبناء مجتمع معرفي متطور"، بحضورٍ كبير ومتابعة واسعة، مُتوجًا أسبوعًا حافلًا بالجلسات العلمية وورش العمل البناءة التي استهدفت دفع عجلة التطوير المؤسسي والأكاديمي.

وترأس الجلسة العلمية الختامية التي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد خنبش، وعدد من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والأمناء العامين للكليات، ومديري الإدارات، وأصحاب الاختصاص، ترأسها الأمين العام للجامعة الأستاذ عبد الله عيديد، واهتمت بـ"التوصيف الوظيفي لجامعة حضرموت" قدمها الباحث د. سالم أحمد باوادي، واستهدفت أمناء ومديري الكليات والإدارات العامة.

وناقشت الجلسة أهداف الخطة الشاملة لتحديث التوصيف الوظيفي بالجامعة، والمشتملة على تحديث المسميات والمسؤوليات، وسد النقص في الدليل الحالي، وإعادة صياغة التوصيفات لمواءمتها مع معايير الجودة والخطة الإستراتيجية للجامعة؛ وذلك لتعزيز الأداء الإداري الداعم للتحول الأكاديمي والبحثي.

و بهذا الخصوص أكد رئيس مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، المنظم للفعالية، أ.د. عبد الله عيضة باحشوان أن هذا الأسبوع يُمثل "تتويجًا لجهود مستمرة" في ضمن خطة المركز الرامية للتطوير.

وقال: "لقد شهد الأسبوع تقديم حزمة مكثفة من الأوراق العلمية القيمة غطت قضايا محورية، وتمثل مداخلة التوصيف الوظيفي حجر زاوية في بناء النظام المؤسسي، وحلقة وصل تربط جميع مخرجات الأسبوع لتعزيز الهيكل الإداري الداعم لرؤيتنا المستقبلية".

° أبرز المخرجات:

كان من أبرز الإنجازات المعلنة خلال الأسبوع مناقشة وإثراء مسودة "دليل الإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي والاجتماعي" بوصفه إطارًا مؤسسيًّا موحدًا، وذلك في جلسة علمية أدارها رئيس الجامعة أ.د. خنبش. واستهدف الدليل بناء نظام إرشادي متكامل لخفض معدلات التسرب والتعثر الدراسي، ورفع كفاية الطلاب، وتعزيز انتمائهم للبيئة الجامعية.

وحدد الدليل هيكلاً تنظيمياً واضحاً لعملية الإرشاد، لتغطية مجالات رئيسة ثلاثية الأبعاد: أكاديمية (كالتخطيط الدراسي)، ونفسية (كمواجهة القلق)، واجتماعية (كتعزيز مهارات التواصل)، مع وضع آليات علمية وعملية تشمل خططاً فصلية وسنوية واستخدام منصات رقمية، تماشياً مع رؤية الجامعة للتحول نحو الخدمات الإرشادية الرقمية.

° رؤية طموحة:

انطلقت الفعاليات بكلمة لرئيس الجامعة أ.د. محمد خنبش، الذي أكد ثراء البرنامج وسعي الجامعة الحثيث للحفاظ على موقعها في التصنيفات الدولية كتصنيف QS ، والعمل على تطويره.

وقدم رئيس الجامعة ورقة بعنوان: "الرؤية المستقبلية"، كشف فيها عن الطموح للوصول إلى قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا، وتعزيز التحول الرقمي، مع مناقشة واقعية للتحديات المالية والظروف الصعبة.

وشهدت الأسبوع تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة التي ناقشت تحديث اللوائح الأكاديمية للجامعة، موقع الجامعة في تصنيف QS وآليات التحسين، وكذا الإعداد لـ"دليل إرشادي لقياس مخرجات التعلم" بوصفه منهجية جديدة في التقييم، وآلية إعداد مواصفات الخريج لتوحيد المعايير وربطها باحتياجات سوق العمل.

° نجاح عكسَهُ التنظيم:

مثّل "أسبوع التطوير الأكاديمي"

ـ الذي شهد افتتاح قاعة المركز الحديثةـ منصة إستراتيجية للحوار البناء ووضع خطط عملية للتحول نحو جامعات المستقبل (الجيلين الثالث والرابع).

ويُحسب النجاح الباهر لهذه الفعاليات لمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بقيادة أ.د. عبد الله باحشوان، على التنظيم المتميز والإعداد المحكم، ما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، واستقطاب حضور ومتابعة كبيرين.

وبذلك أكدت الجامعة ورغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها عزمها الثابت على المضي قُدمًا في مسيرة التطوير والتميز الأكاديمي والمؤسسي، والإسهام الفعال في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.