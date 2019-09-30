شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: #مجتهد يفاجى الجميع ويكشف بالاسم عن الشخص الذي امر بقتل اللواء الفغم ويكشف بالصور عن المكان الذي قتل فيه "لم يكن في منزل صديقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف "مجتهد" الناشط السعودي عبر موقع تويتر مساء الأحد معلومات خطيرة عن تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك السعودي داخل القصر الرئاسي، بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وأوضح مجتهد في تغريدات منفصلة له، أن حادثة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم جاء صدفة حيث كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أمر بتنفيذ أمر مفاجئ داخل القصر الرئاسي.

وقال مجتهد: الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى.

وأشار إلى أن الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق. وبن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا، وكان بن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".

وقال: "إن اللواء عبدالعزيز الفغم لم يكن مقصودًا في عملية الاستهداف، والحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار، ما هو الأمر المفاجئ؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟".

وأشار إلى "أن محمد بن سلمان أمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها بن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة" وفقًا لقول مجتهد.