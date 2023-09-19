بعد تسبب فاطمة المؤمن بوفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروّع.. صمود المؤمن تفتح النار

ميرنا وليد - بيروت - بعدما تسببت الفاشينيستا فاطمة المؤمن بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع، حدّدت محكمة في الكويت جلسة المحاكمة التالية في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث جاء هذا القرار بعد تنحي القاضي الذي كان ينظر في القضية خلال الجلسة السابقة، وذلك بسبب القرابة بينه وبين أحد الضحايا.



إلى ذلك، خرجت الممثلة الكويتية صمود المؤمن، شقيقة فاطمة، عن صمتها، وعلّقت في مقطع فيديو على الحادث، وما يتم تداوله منذ بدء القضية.

وفي أول ظهور لها للتحدث عن قضية شقيقتها، وجّهت صمود رسالة الى الشامتين، والذين ينشرون الشائعات والأخبار المغلوطة، إذ قالت: "تذكّروا أنه في يوم من الأيام ستغسلون ذنوبكم، تذكروا أنه أي موقف صعب أو ظرف صعب نمر فيه يكون اختباراً من رب العالمين".

وأضافت: "مشاعر الناس وسمعتهم وشرفهم وأعراضهم ليست تجارة لكم ولحساباتكم... ولا موضوع أو هدف لشهرتكم... الدنيا تدور ويوم من الأيام ستكونون أنتم بهذا الموقف... فقبل أي شخص يقول أي شيء، خليه يتأكد من أعماله وأخلاقه أنها تكون طيبة".

كما شكرت صمود المؤمن كل من وقف الى جانبهم في هذه الأزمة، ودعت بالرحمة والمغفرة لمن توفّاهم الله.