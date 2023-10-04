بعد نجاح "Mr. Robot".. المخرج المصري سام إسماعيل يعود بفيلم الدراما "Leave the World Behind"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعود المخرج الأمريكي ذو الأصول المصرية سام إسماعيل بفيلم سينمائي جديد بعنوان "Leave the World Behind" والذي يتعاون خلاله مع عدد من نجوم هوليوود والمقرر عرضه تجاريًا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويمثل الفيلم هو عودة "سام" للإخراج بعد غياب سنوات من آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "Mr. Robot" بطولة النجم الحائز على جائزة الأوسكار، رامي مالك، والفيلم هي رواية للروائي الأمريكي، رومان ألام، وتحمل نفس الأسم ونشرت لأول مرة عام 2020.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول عائلتين يتشاركان عطلة نهاية الأسبوع معًا ليمرا بالعديد من المواقف الغريبة ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من جوليا روبرتس، ماهرشالا علي، إيثان هوك، وهو إنتاج مشترك بين "نتفليكس" و"Esmail Corp".

وطرحت شركة "نتفليكس" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ويحقق نسب مشاهدات مرتفعة تخطت الـ 2 مليون خلال 24 ساعة من طرحه.

ويشارك "سام" بالعملية الإنتاجية بفيلم "Leave the World Behind" إلى جانب عدد من المشاريع ما بين السينمائية والتليفزيونية والمقرر عرضهما ما بين عامي 2023 و2024.

يذكر أن المخرج سام إسماعيل رشح لجائزتي إيمي كأفضل سيناريو وأفضل مسلسل تليفزيوني عن مسلسل "Mr. Robot" عام 2016.