بإطلالة غير تقليدية.. نجمة “كوينز غامبيت” تدخل القفص الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقدت نجمة مسلسل كوينز غامبيت أو Queen’s Gambit أنيا تايلور جوي، قرانها على الموسيقي مالكولم ماكراي في حفل فخم أقيم في البندقية نهاية هذا الأسبوع، بحضور مجموعة من النجوم الذين حضروا الزفاف.

وتزوجت نجمة منصة نتفليكس، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي ظهرت أيضًا في الأعمال الدرامية Peaky Blinders وLast Night In Soho، أمام ما يزيد عن 150 ضيفًا بما في ذلك النجمتين كارا ديليفين وجوليا غارنر.

وشوهدت الجميلة الشقراء في بداية اليوم على الشرفة، حيث ارتدت رداءً حريريًا أبيضًا واحتشفت القهوة بينما كان وجهها خالياً من المكياج، قبل اعتمادها اللوك الأخير.

ويتألف فستان أنيا غير التقليدي باللون البيج من التطريز والزخارف، ويتضمن نقشة الطيور والزهور على صدها، بينما كانت ترتدي طرحة باللون الأبيض الناصع.