هجوم على شذى حسون بعد عجزها عن غناء النشيد الوطني العراقي

تعرضت النجمة شذى حسون لموجة من الانتقادات الساخرة والتعليقات القاسية بعد ارتكابها أخطاء أثناء تأديتها النشيد الوطني العراقي.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة العراقية أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى وأدّت نشيد بلادها "موطني" بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي، ولكن يبدو أنها ارتبكت أخطاء عدة خلال الغناء حين غيّرت في كلمات النشيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المهرجان ظهرت فيه شذى وهي تغنّي وتتعثر ببعض الكلمات، حيث استبدلت الكثير من الكلمات بأخرى من نفس القافية، مثلاً استبدلت: "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، بـ "الجلال والسناء والبهاء والدلال"، كما نسيت معظم كلمات النشيد.

ويبدو أن الفنانة العراقية لم تحضّر للنشيد بشكل كافٍ، بل اعتمدت على ذاكرتها التي خانتها على المسرح، وفي محاولة منها لتدارك الموقف المحرج بعد تكرار الأخطاء، لجأت الى الحاضرين من أجل الغناء معها وإكمال الكلمات التي يبدو أنها نسيتها بالكامل.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك الكثير من النجوم العراقيين الذين يستحقون المشاركة في النسخة الأولى من المهرجان، منتقدين اختيار الجهة المنظّمة لشذى. في حين دافع عنها بعض محبيها معتبرين أن تعثّرها ببعض الكلمات طبيعي ويحصل دائماً مع الكثير من النجوم، إلا أن المنتقدين أكدوا أن ما قدّمته ليس أغنية عادية بل نشيد وطنها.

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