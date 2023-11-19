فجر السعيد تهاجم نوال الكويتية بعد إنتقالها للعيش في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنتها الفنانة نوال الكويتية بعد انتقالها للعيش في المملكة العربية السعودية وتسجبل ابنتها حنين في أحد مدارسها، مطالبة رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتجنيسها وتابعت : "درب الصد ما رد".
وكانت السعيد تحدثت في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "المجهول" عن أسباب وقوفها ضد قرار التجنيس لغير الكويتيين: "أنا ضد التجنيس، لأن الجنسية الكويتية لها امتيازات، الدولة هي الراعي، والشعب تعود على الدولة الراعية" وأشارت الى ان إيلون ماسك أولى بالجنسية الكويتية من نوال الكويتية .
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