أمير المصري يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غــ  زة

ميرنا وليد - بيروت - حصل الممثل المصري، أمير المصري على جائزة أفضل ممثل، خلال حفل توزيع جوائز “البافتا الأسكتلندية” ، وقبل استلامه الجائزة، أعرب عن تضامنه مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في غــ زة وأعرب عن أمله في تحقيق السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار وقاموا مجموعة من الناشطين بتوزيع رسائل للضيوف لتشجيعهم على دعوة إلى وقف إطلاق النار في غـــ زة.

قامت مجموعة "Arts Workers for Palestine Scotland" بالتجمع على السجادة الحمراء في جلاسكو ونظمت وقفة احتجاجية عبر الطريق ، طالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غــ زة.

وظهرت أيضًا الأسكتلندية لورانس تشاني وهي تحمل لافتة تدعو إلى وقف إطلاق النار.