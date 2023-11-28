أهل مصر .. دوري ثقافي لشباب ملتقى المحافظات الحدودية بالوادى الجديد



ياسر رشاد - القاهرة - أقام أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر دورى ثقافي، فى إطار فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة الوادى الجديد.



أعلن المشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر شروط تنظيم الدوري على المتسابقين، وانطلقت فعاليات الدورى الثقافي، بين فرق المحافظات المشاركة فى المشروع وهى بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة.

ثم بدأت منافسات الجولة الأولى بين فريقي محافظتى القاهرة، والبحر الأحمر ، والتى انتهت بفوز البحر الاحمر بـ 80 نقطة مقابل 60، ليصعد الدور الثانى.



واقيمت الجولة الثانية بين فريقي محافظتى الوادي الجديد ومطروح، وفاز بها الوادي الجديد بـ100 نقطة مقابل 60، ليرتقي الى الدور الثاني.



أما الجولة الثالثة فكانت بين فريقي محافظتى أسوان وشمال سيناء، انتهت بفوز شمال سيناء 80 مقابل 50، ليصعد الى الدور الثاني.

وتبدأ غدًا تصفيات الدور الثاني.



من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة الخارجة، اليوم، استكمال فعاليات الورش الفنية بالملتقى، وتضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، والتي قام المدربون بشرح فنياتها، ومنها ورشة "ديكوباج" للفنانة رانيا المهدي، أوضحت خلالها الخامات المستخدمة وأماكن شرائها بتكلفة قليلة، موضحة كيفية لصق الصورة على الخشب وعمل زخارف بارزة بالمعجون.

كما أقيمت ورشة "الطرق على النحاس والنحت على الصدف" قدمها الفنان جلال عبد الخالق، وعرف خلالها الشباب على خامات الصدف والنحاس وإمكانيات كل منها لعمل قطعة فنية مميزة، موضحا كيفية رسم قصة تراثية عليهم وعمل الغائر.

وفي ورشة "الحلي" أوضحت المدربة شيرين محمد، أنواع الخامات والمسامير، وتم تدريب الشباب على كيفية برم المسمار بعدة طرق مختلفة

كما تضمنت الفعاليات ورشة "فن الأركت" وقدمها أيمن السعدني، متحدثا عن الأدوات والخامات المستخدمه، وموضحا طرق استخدام المنشار ولصق الرسم على الخشب والبدء في تفريغه.

وفي ورشة "الجلود" أشارت المدربة هبة فرج، إلى أنواع الجلود، وكيفية استخراج منتج مثل بورتوفيه، محفظة رجالي وشنطة، كما أوضحت كيفية صباغة ودق الجلد وتكنيك الخياطة.

وقدم عماد إبراهيم، ورشة "خيامية" شرح خلالها للشباب الأدوات والخامات المستخدمة، وكيفية اختيار لوحة ورسمها على القماش، واختيار الألوان المناسبة لها، وكيفية تثبيتها بالغرز.

وفي مجال الميديا أقيمت ورشة "المونتاج" قدمها د. محمد إسماعيل، وقام بتعريف الشباب على شكل برنامج المونتاج ومحتوياته ومدخلاته من صور ثابتة أو متحركة والموسيقى والمؤثرات الصوتية.

وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" أوضح الفنان طارق الصغير، أنواع الصور والتكوين وتكنيك التصوير، موضحا أنواع اللقطات وزوايا التصوير.

كما قدم المخرج أحمد أبو عميرة ورشة "المسرح"، حيث قام بتعليم الشباب كيفية قراءة النص المسرحي، كما قام بتوزيع الأدوار على الشباب وتدريبهم على الأداء الصوتي والتعبير الجسدي، موضحا أدوات الممثل على خشبة المسرح.

حضر انطلاق فعاليات الورش د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.