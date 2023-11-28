تايلور سويفت بموقف غريب تجاه الملك تشارلز

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة تايلور سويفت رفضت المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز في شهر أيار الماضي، الا انه لم يُعرف السبب الذي جعلها تتخذ هذا القرار.



وكان استطاع أحد الحضور في حفل تاليلور سويفت الأخير، من الحصول على نعل حذائها الذي انكسر خلال أدائها على المسرح.

وظهر هذا الشاب على السوشيال ميديا وهو يعرض نعل الحذاء للبيع من أجل علاج ابنة عمه المصابة بمرض السرطان.

ونشر الشاب صورة له، ظهر فيها وهو يحمل نعل حذاء المغنية الأميركية، كما نشر صور توثق كيف كُسر الحذاء على المسرح وكيف اكملت الغناء وهي تقف على اطراف اصابعها.