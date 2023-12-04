بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي..بلقيس تتألق بالعباءة الإماراتية وتسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة بلقيس بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور ومقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، وظهرت بلقيس باناقة لا توصف بالعباءة الإماراتية باللون الذهبي والأسود وذلك بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي وتحضيراً لمشاركتها في مؤتمر المناخ في اكسبو دبي، وإعتمدت بلقيس على تسريحة الضفائر لشعرها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، أحيت بلقيس فتحي حفلاً ضمن الاحتفالات بيوم الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، وحضرت جدتها لأول مرة حفلة لها . وانتشر فيديو للفنانة على المسرح وهي تؤكد حضور جدتها بين الجمهور وأنه الحفل الأول لها متمنية أن تكون فخورة بها وقالت: جدتي أول مرة تحضر لي حفلة يا رب تكون فخورة بي"، قبل أن تبدأ تمازحها حول الارتباط: "شوفي ما في دبلة"، وتفاعل الجمهور معها اذ قدمت باقة من اجمل الاغنيات في مسيرتها اضافة الى اغنيات معروفة.

