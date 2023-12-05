في عيد ميلاده .. تعرّفوا علي زوجة الفنان عماد رشاد «نجمة السبعينات الشهيرة» التي أعتزلت التمثيل من أجله!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:50 صباحاً - احتفل الفنان عماد رشاد، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر ، بعيد ميلاده الـ 68، حيث ولد في عام 1951، وعمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

زوجة عماد رشاد

وتزامنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم تفاصيل تعرفوها لأول مرة عن الفنان عماد رشاد وعن حياته العائلية وزوجته.

زوجة الفنان المصري عماد رشاد هي الفنانة المعتزلة “راوية صالح “، إحدي أشهر الممثلات في فترة السبيعينات، والتي تركت التمثيل من أجله.

زوجة عماد رشاد الفنانة المعتزلة

يشار إلي أن الفنان عماد رشاد تزوج من زميلته الممثلة راوية صالح، التي ظهرت في اواخر السبعينيات، وقدمت بعض الأعمال قبل أن تقرر الاعتزال في التسعينيات والتفرغ لحياتها الزوجية ولتربية ابنتها ياسمين وابنها نديم، وبزواجهما يعيش عماد رشاد واسرته بعيدا عن الأضواء والميديا ولم يحترف أي من ابنائه الفن.

عماد رشاد مع زوجته المعتزلة

مشوار عماد رشاد

تخرج عماد رشاد، في معهد الفنون المسرحية، واقتحم المجال الفني بعدة أعمال فنية درامية، وكان انتشاره بصورة أكبر من خلال التليفزيون، حيث كانت له طلة مميزة.

وقدم عماد رشاد، العديد من الأعمال الفنية التي تظل عالقة في أذهان جمهوره، فهو ممثل مصري، ولد في عام 1951، وقبل دخوله الفن، درس في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن بعد التخرج لعبت الصدفة دورها، وتعرف على المخرج محمد فاضل واختاره للمشاركة للمرة الأولى في سهرة تليفزيونية بعنوان “البيانو”.

وبعدها رشحه كل من محمود ياسين، ونيللي، من أجل مشاركته في بطولة “مع تحياتي لأستاذي العزيز”، وهو الدور الذي ساهم في انتشاره بين الجمهور ولاسيما الجمهور المصري.

أثناء دراسته التحق عماد رشاد في استوديو الممثل محمد صبحي، لكنه رفض أن يكون ضمن فرقة محمد صبحي المسرحية، على الرغم من اعترافه بأنه تعلم منه الالتزام وأسرار المهنة لكن صبحي كان يشترط التفرغ التام للعمل وهو ما لا يتلاءم مع عماد رشاد والذي كان يرغب في الانتشار.

أعمال عماد رشاد

تألق عماد رشاد في مسلسلات “العطار والسبع بنات” مع الفنان نور الشريف، و “أبو ضحكة جنان”، و “ألف ليلة وليلة” و”عائلة مجنونة جدا”.

وفي الأعمال السينمائية كان له ظهور محدود، منها أفلام لم تأخذ حقها في الانتشار والشهرة، مثل “البوليس النسائي”، و”اثنين في قفص”، وفيلم “أمريكا شيكا بيكا”، وفيلم “آه وآه من شربات”.

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