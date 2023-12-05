بالفيديو.. سام سميث يثير الجدل بالتنورة القصيرة والكعب العالي

ميرنا وليد - بيروت - حضر المغني البريطاني سام سميث حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، وتم تكريمه بجائزة الابتكار الثقافي.

وأطل سام على السجادة الحمراء، وخطف الأنظار بإطلالته المثيرة للجدل.

وظهر سام أثناء وقوفه أمام عدسات الكاميرات، بالتنورة السوداء القصيرة، مع حذاء كعب عالي، كما اختار سترة سوداء كبيرة الحجم، مع حقيبة يد صغيرة.

وأكمل سام إطلالته بأقراط صغيرة متناسقة مع اللوك.

ولاقى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه سميث وهو يمشي على السجادة الحمراء، انتشاراً واسعاً بين الناشطين على الإنترنت، الذين تفاعلوا مع إطلالة المغني البريطاني، فمنهم من عبر عن إعجابه بهذا اللوك، ومنهم من انتقد ظهوره بهذه الإطلالة.



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