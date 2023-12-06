تراند اليوم : البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعلن عن الفائزين في جوائز سوق البحر الأحمر-صور

صحيفة الخليج 365: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر – النقدية والعينية الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صُنّاع الأفلام في السعودية والعالم العربي وإفريقيا.

فبعد دراسة واستعراض الأعمال المتنافسة، توصّلت ثلاث لجان تحكيم، وهي: برنامج سوق المشاريع والأعمال قيد الإنجاز ومعمل المسلسلات لاختيار تسعة مشاريع فائزة ليستفيد أصحابها من الجوائز السخية التي يمنحها صندوق البحر الأحمر إلى جانب العديد من الجوائز التي قدمها شركاء المهرجان.

شارك في المنافسات 24 مشروعا ضمن سوق البحر الأحمر، منها 12 فيلمًا تعود لصُنّاع أفلام من أصول أفريقية وعربية، إلى جانب 12 مشروعًا مُشاركًا في لودج البحر الأحمر لمخرجين سعوديين وعرب وأفريقيين تم تطويرها خلال العام الماضي من خلال ورش عمل مكثفة، وذلك بالشراكة مع مختبر تورينو للأفلام. ودُعمت جوائز لجنة تحكيم الخاصة بسوق المشاريع التابع لسوق البحر الأحمر من قِبل صندوق البحر الأحمر، وقد تضمنت المجموعة المتنافسة على جوائز السوق خمسة مشاريع سعودية وخمسة مشاريع أفريقية و 14 مشروعًا من العالم العربي. كما وتضمنت عروض "أفلام قيد الإنجاز" ستة أفلام روائية لمخرجين من المنطقة العربية والإفريقية. وقد تنافست جميع مشاريع "أفلام قيد الإنجاز" على جوائز سوق البحر الأحمر، المدعومة من قبل صندوق البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، قائلاً: " يجسد الفائزون بجوائز سوق البحر الأحمر لهذا العام الرؤى الجديدة الغنية والمتنوعة لصناع الأفلام والمواهب الصاعدة، سواءً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو ممن تعود أصولهم إلى هنا. في الحقيقة إن هؤلاء المخرجين يمثلون الأصوات السينمائية المستقبلية، ويسعدنا أن نساهم في تطوير مواهبهم ورواية قصصهم التي ستضمن لهم بلا شك النجاح والوصول للعالمية".

و من جانبها، عبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، شيفاني بانديا، قائلة "يعد السوق القلب النابض للمهرجان، فمنه انبثقت العديد من المشاريع، وفي الحقيقة يتوّج السوق جهود المؤسسة وتطورها عاماً بعد عام. فمنذ تأسيسنا في عام 2021، تم عقد أكثر من 570 اجتماعًا لمشاريع السوق، ويعد ذلك نقطة مثيرة للإعجاب في كيفية قدرة السوق على صنع الفرص – واليوم نحتفي بـ 26 فائزًا حصلوا على دعم بفضل أفكارهم وجهودهم . وأضافت قائلة: إن وجود مشاركين من 30 دولة يمثل قاعدة متينة للمشاريع المشاركة التي نفتخر بدعمها ونتطلع لنجاحاتها وتألقها عالمياً".

وعلقت زين زيدان، مديرة سوق البحر الأحمر قائلةً: "يسعدنا اختتام هذه النسخة من سوق البحر الأحمر الأنجح حتى الآن؛ بمشاركات قياسية من شتى الدول والعارضين، الذي أسهموا في سوقنا المزدهر. وبجانب الجوائز وفرص التواصل التي نوفرها، نفخر بتقديم برامج حوارية تضمنت لنسخة هذا العام؛ المديرة الفنية المخضرمة "ليان ديمانج"، بالإضافة إلى "يانّ مونير دومانج" مخرج فيلم "دمي" القصير، وبطل الاستدامة "بلام الأسد". ونتوق إلى الاجتماع مرة أخرى العام المقبل 2024؛ لنشهد ازدهار وتقدم المشاريع والمبدعين."

جائزتان مقدمتان من السوق للأعمال قيد الإنجاز

اختارت لجنة تحكيم برنامج الأعمال قيد الإنجاز مشروعين حيث حصل مشروع "سيمبا" لهوغو سالفاتيرا على جائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج في سوق البحر الأحمر بقيمة 10.000 دولار أمريكي، كما حصد مشروع "يونان" لأمير فخر الدين على جائزة مرحلة مابعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكي.

3 جوائز لسوق المشاريع و4 جوائز للودج

اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع 3 فائزين من بين 12 مشروعًا متنافسًا، وحصل على الجوائز كل من المشاريع التالية: مشروع وحدة الحب ينتصر لدانييل عربيد الذي حصد جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة التحكيم وتبلغ قيمتها 25,000 دولار أمريكي، كما فاز بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير وتبلغ قيمتها 35,000 دولار أمريكي مشروع "واحد وأربعين" لسامح علاء، إلى جانب جائزة الإنتاج التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع "عودة الابن الضال" لراني مصالحة.

كما اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع أيضاً من بين 12 مشروعًا متنافسا من لودج البحر الأحمر، 4 أفلام فائزة بجائزة إنتاج تبلغ قيمتها 50,000 دولار أمريكي لِكل مشروع، وحصد الجوائز كل من مشروع "بصحبة حسناء" لآمال يوسف، ومشروع "قصة رائعة" لفينتشو نشوغو، ومشروع "بلاك سنيك" للمخرج نايشة نياموبايا، ومشروع "أبي قتل بورقيبة" لفاطمة الرياحي. كما تأتي جوائز شركاء سوق البحر الأحمر الإضافية من: مركز السينما العربية، وشبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وأفلام سينيويفز، وإثراء، وماد سوليوشنز، وأكاديمية MBC/شاهد، وأوتيكونز، وشفت ستوديوز، وتيترافيلم. جائزتان مقدمتان من قبل معمل المسلسلات اختارت لجنة تحكيم معمل المسلسلات ضمن معامل البحر الأحمر مشروعين فائزين، ومنحتهم جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي، وقد فاز بالجائزة كل من مشروع عين الحدأة، من كتابة صالح الحمد، ومشروع ولدنا أحلى، من كتابة هناء صالح الفاسي. جوائز شركاء سوق البحر الأحمر كما تأتي جوائز شركاء سوق البحر الأحمر الإضافية من: مركز السينما العربية، وشبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وأفلام سينيويفز، وإثراء، وماد سوليوشنز، وأكاديمية MBC/شاهد، وأوتيكونز، وشفت ستوديوز، وتيترافيلم. وتتضمن قائمة الفائزين الحاصلين على الدعم من قبل الشركاء ما يلي: • مركز السينما العربية (ACC)

جائزتان ضمن معمل روتردام مُنحت من قِبل: بسمة النظامي

الفائزة السعودية: غيداء أبوعزة (بصحبة حسناء)

الفائزة العربية: فاطمة رشا شحادة (الفتاة التي أضاعت نصف السرير) • ماد سوليوشنز

50,000 دولار أمريكي لمشروع قيد الإنجاز أو قيد الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

مُنحت من قِبل: شمس مهاجراني الفائز: حنين: حكاية في الفصول الأولى، إخراج: أمير فخر الدين • أوتيكونز

جائزة أوتيكونز لفيلم قيد الإنتاج تتضمن خدمات استشارات موسيقية بقيمة 5000 دولار أمريكي

مُنحت من قِبل: توماس كانتيلينين الفائز: رجال في الشمس، إخراج: مهدي فليفل • شفت ستوديوز

• جائزة شيفت ستوديوز بقيمة 12000 دولار أمريكي لباقة ترويجية بقيمة 12000 دولار أمريكي

مُنحت من قِبل: لجنة تحكيم البحر الأحمر الفائز: الناجون من العتمة، للمخرج: نيلسون ماكينجو الفائز: سيمبا، إخراج: هوغو سالفاتيرا

• جائزة شيفت ستوديوز بقيمة 8000 دولار أمريكي تتكون من باقة سينما رقمية (DCP) كاملة بقيمة 8000 دولار أمريكي

مُنحت من قِبل: لجنة تحكيم البحر الأحمر الفائز: رجال في الشمس، إخراج: مهدي فليفل • تيترافيلم

جائزة عينية لفيلم قيد الإنجاز بقيمة 15000 دولار أمريكي

مُنحت من قِبل: تيترافيلم الفائز: أنيمال، إخراج: إيما بينستان • شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)

- ART تمنح جائزة بقيمة 10,000 دولار أمريكي لمشروع سعودي واحد قيد الإنجاز أو الإنتاج

مُنحت من قِبل: أفنان سراج الفائز: ذاكرة الليل، إخراج: لينا محمود - ART تمنح جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لمشروع عربي واحد قيد الإنجاز أو الإنتاج

مُنحت من قِبل: أفنان سراج الفائز: وحده الحب ينتصر، إخراج: دانيال عربيد

• أفلام سينيويفز

أفلام سينيويفز تمنح جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لمشروع قيد الإنجاز أو الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج

مُنحت من قِبل: فيصل بالطيور الفائز: مكة، برلين إخراج: مجتبى سعيد

إثراء تمنح جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لمشروع سعودي واحد قيد الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج مُنحت من قِبل: ماجد سمان

الفائز: ذاكرة الليل، إخراج: لينا محمود

• أكاديمية MBC/شاهد

• أكاديمية MBC/شاهد تمنح جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير

مُنحت من قِبل: زينب أبو السمح وبندر سيف الفائز: في البداية هي النهاية، إخراج: غدير بن عباس • أكاديمية MBC/شاهد تمنح جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج مُنحت من قِبل: زينب أبو السمح وبندر سيف

الفائز: بجانب حسناء، إخراج: آمال يوسف • أكاديمية MBC/شاهد تمنح جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لمشروع عربي في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج

مُنحت من قِبل: زينب أبو السمح وبندر سيف الفائز: أيام العسل والجنون، إخراج: أحمد ياسين الدراجي