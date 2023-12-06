“سامحوني”، رسالة اعتذار من شريهان الى جمهورها هذا مضمونها

بعبارة “سامحوني” قدّمت الفنانة المصريّة شريهان اعتذارها من جمهورها العربي لعدم مشاركتهم الاحتفال بعيد مولدها الذي يصادف اليوم الواقع فيه ٦ كانون٢/ ديسمبر وذلك في قرار أعلنته تضامنًا مع معاناة الشعب الفلسطيني وشعورًا منها بعجزها عن الظهور بأجواء الفرح وهي تعيش أصعب لحظات عمرها وأشدّها قسوة.

وقد أعلنت شريهان قرارها في رسالة توجّهت فيها الى جمهورها عبر صفحتها على إنستغرام كتبت فيها “لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا في هذا اليوم “و الذي أصبح يومكو”و أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الاحتفال حاليًا ولو حتى لمجرد ساعات محدوده في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدًّا على نفسي. وتابعت شيريهان”رسائلكم جميعًا غالية ولكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن أحتفلت سواء مع أسرتيوعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان الشريهانيين كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم و أناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفه .. سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب مايحدث في العالم ،وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، و رفض مايحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، و رفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، و رفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد.. ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. وختمت شيريهان منشورها بعبارة “سامحوني”.