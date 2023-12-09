شكرا لقرائتكم خبر عن الروائى عبد الرحيم كمال: ما يحدث فى غزة "صدمة الحقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والروائي عبد الرحيم كمال، الكاتب "غير المهموم" من الصعب أن يكون كاتبا، مشيرا إلى أنه منذ يوم السابع من أكتوبر وهو يشعر بالهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "ما حدث وما يحدث في غزة الآن، يمكن أن نصفه بأنه صدمة الحقيقة، وهو أفضل شيء حدث، لأننا جميعا كنا بحاجة لتلك الصدمة لنعرف أين نحن من العالم وكيف يرانا العالم وكيف نراه".

وقال: "لأنه بعد 50 عام من السلام ومحاولات التطبيع بحسن نية من الوطن العربي، ويحدث ما يحدث الآن، فإن الطفل الصغير الآن غاضب للغاية ويرى كل شيء على الهواء، ورغم ألم ذلك إلا أنه أحدث إفاقة لنا".

وتابع: "بالتأكيد تأثر الشارع العربي بما يحدث، حتى ولو كان هناك اختلافات بين أثر ذلك على مجتمع وآخر".

وقال: "أي كاتب دراما أو كاتب روائي ومنفصل عن التاريخ فبالتأكيد لديه مشكلة لأن التاريخ جزء من الحكاية، لأن هناك تاريخ شفهي وتاريخ مكتوب، وتاريخ دونه أصحابه وتاريخ كتب عنه الناس، وبالتالي من ينقل أو يكتب في ذلك، يجب أن يكون لديه العديد من الصفات، وما يمكن أن نقوله ان الكاتب لابد أن يكون لديه علاقة قوية بالتاريخ".

وتابع: "الكاتب يحتاج مسافة محايدة حتى يكتب بضمير مهني، والمعيار الأساسي في هذا الأمر، الموهبة الأمينة، لأنه لديه ضمير فني فوق الرقابة، ولذلك حان الوقت لاستعادة الوعي على كل المستويات والفن يصلح النفس والقلب".