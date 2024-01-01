شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب بمعنويات مرتفعة فى حفل رأس السنة بدبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة في دبي، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

ويحيى باقي الحفل النجم جورج وسوف ونجوى كرم، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

وسبق أن طرح جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

كما أحيا سلطان الطرب حفلاً غنائيًا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.