افتتاح قمة أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي في كولومبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - افتُتحت في كولومبيا، الأحد، قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة تسعة قادة.

ومن المقرر بحسب البرنامج الرسمي للقمة المنعقدة في سانتا مارتا بشمال كولومبيا، أن يتم بحث مواضيع متعلقة بالتجارة والتحوّل في مجال الطاقة ومكافحة الجريمة المنظمة.

ومن أصل الأعضاء الـ33 في مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27، لم يحضر سوى تسعة رؤساء دول وحكومات، من بينهم رئيس مجلس أوروبا أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وتختتم قمة سانتا مارتا، الاثنين، بإصدار قرار غير ملزم.