حالة الطقس المستقرة تسود معظم مناطق المملكة، وفق “الأرصاد”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار والرياح النشطة في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية اليوم، بينما يكون الطقس مستقرا في باقي المناطق.

– أمطار خفيفة ورياح نشطة:

من المتوقع أن تستمر هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وقد تتشكل الضباب في بعض المناطق من تلك المناطق والمنطقة الشرقية.

– حالة البحر الأحمر:

تكون حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة متفاوتة، وارتفاع الموج يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

– حالة الخليج العربي:

أما على الخليج العربي، فتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

هذه التوقعات تأتي من الجهات المختصة وتهدف إلى توعية المواطنين وتحذيرهم من الظروف الجوية السائدة. يُنصح بمتابعة أخبار الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة تغير الظروف الجوية.