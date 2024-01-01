بعد أيام من الطلاق.. قصة حب جديدة لـ شيرين عبدالوهاب وطبيب مصري… أول تعليق منها!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 12:48 صباحاً - انتشر في الساعات الأخيرة، أنباء عديدة تفيد بارتباط شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب، لتخرج الفنانة وتوضح حقيقة الأمر.

ارتباط شيرين عبد الوهاب بعد حسام حبيب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة ارتباطها، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام لأكثر من 6 سنوات.

قالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، إن تلك الشائعات المتداولة حول ارتباطها غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة، وعلقت قائلة «مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة».

شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية، متألقه بخسارة وزنها ورشاقة، حيث ظهرت مرتدية ملابس كلاسيكية تميل للون الأبيض.

وشاركت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، فيديو لها مع شيرين عبد الوهاب من دبي، حيث تستعد شيرين لإحياء حفل رأس السنة هناك وتجري مجموعة من البروفات.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو الذي نشرته زينة زكي، عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام، وهي تحتضنها، قائلة: ملكة الإحساس في العالم كله، أموت عليها وأحبها.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تم الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مع نهاية عام 2023، حيث شهدت هذه الزيجة العديد من الأزمات على مدار 6 سنوات.

وهذه المرة الثالثة التي يحدث فيها الطلاق بينهم، وكانت المرة الأولي في 2020، بعد مرور عامين على الزواج، بعد حدوث خلافات بينهما حول إدارة أعمال الفنانة شيرين.

سبب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشفت مصادر مقربة من شيرين وحسام السبب وراء حدوث الطلاق هو خلاف كبير وقع بين الطرفين على الطائرة أثناء عودتهما من السعودية، بعد مشاركة المطربة في حفل روائع السنباطي، وأن الثنائي تطاولا على بعضهما بالضرب والشتائم.

وجاء الخلاف بسبب تدخل حسام في كل ما يخص أعمال شيرين الفنية، مما جعلها تنفصل عنه وتطلب الطلاق، بينما كان حسام يرفض بشدة تنفيذ طلبها، حتى استطاعت بتدخل أصدقاء مشتركين بينهما إقناعه بالطلاق.

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