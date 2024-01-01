أندريه العملاق: بعد الحادث أصدقائي المشاهير تركوني ما بقى لي إلا أهلي -فيديو

ظهر الشاب مشعل المصيبيح اندريه العملاق في فيديو من لقاء إعلامي على السوشيال ميديا تحدث فيه عن تخطي الأزمات.

وأكد السنابي وصانع المحتوى الشهير اندريه العملاق أن حياته تغيرت تماما بعد تعرضه للحادث الذي تسبب في إصابته بالشلل. وأوضح مشعل المصيبيح أنه بعد الحادث تركه العديد من الأصدقاء والمشاهير قائلا: ” بعد الحادثة الكبيرة كثير من المشاهير اللي كانوا أصحابي تركوني ما بقى لي إلا أهلي”.

يشار إلى أندريه العملاق، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة، ويحظى بمتابعة كبيرة تعرض لحادث مروري عام 2018 أدى إلى دخوله في غيبوبة طويلة مما أثر على ذاكرته وقتها وأصيب بالشلل.