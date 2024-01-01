أنغام ونانسي عجرم تهنئان الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة أنغام والفنانة نانسي عجرم الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم 31 ديسمبر.

وقالت أنغام خلال حفل"ليلة نجمات العرب": "بهني الملك سلمان بمناسبة عيد ميلاده ربنا يديله الصحة".

كما قالت نانسي عجرم: "الله يديم الملك سلمان فخر للسعودية".

وغنت أنغام أغنية "إحساس جديد" للفنانة نانسي عجرم، بينما غنت نانسي أغنية أنغام الشهيرة "بعتلي نظرة".

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

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