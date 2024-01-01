أحدث ظهور لـ يوسف الشريف وهنا الزاهد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء أنيقة.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة محبيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

يوسف الشريف

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أحمد التهامي

شارك الفنان أحمد التهامي جمهوره بصورة تجمعه بزوجته، على البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث ظهور لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية"عباءة".